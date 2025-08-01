44-летнего жителя Скопина осудили за мошенничество при покупке дома

Скопинский суд Рязанской области признал 44-летнего мужчину виновным в мошенничестве при получении жилищной выплаты. Подсудимый завысил цену покупаемого дома с 2,6 млн до 3,5 млн руб., незаконно получив около 900 тыс. руб. Его приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком полтора года и обязали возместить ущерб государству. Приговор ещё не вступил в силу.

Скопинский районный суд Рязанской области вынес приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

Судебное разбирательство установило, что подсудимый, имея право на получение государственного жилищного сертификата, намеренно завысил стоимость приобретаемого дома.

Мужчина нашел дом стоимостью 2,6 миллиона рублей и договорился с продавцом о фиктивной цене в 3,5 миллиона рублей, что позволило ему получить более 900 тысяч рублей. Эти средства он использовал для личных нужд.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также удовлетворены исковые требования о взыскании ущерба, причиненного государству. Приговор пока не вступил в законную силу.