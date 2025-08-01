Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
28°
Сбт, 02
23°
Вск, 03
26°
ЦБ USD 80.32 -1.51 01/08
ЦБ EUR 91.88 -3.07 01/08
Нал. USD 81.40 / 81.72 01/08 12:45
Нал. EUR 93.76 / 95.05 01/08 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 644
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 661
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
7 173
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
44-летнего жителя Скопина осудили за мошенничество при покупке дома
Скопинский суд Рязанской области признал 44-летнего мужчину виновным в мошенничестве при получении жилищной выплаты. Подсудимый завысил цену покупаемого дома с 2,6 млн до 3,5 млн руб., незаконно получив около 900 тыс. руб. Его приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком полтора года и обязали возместить ущерб государству. Приговор ещё не вступил в силу.

Скопинский районный суд Рязанской области вынес приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

Судебное разбирательство установило, что подсудимый, имея право на получение государственного жилищного сертификата, намеренно завысил стоимость приобретаемого дома.

Мужчина нашел дом стоимостью 2,6 миллиона рублей и договорился с продавцом о фиктивной цене в 3,5 миллиона рублей, что позволило ему получить более 900 тысяч рублей. Эти средства он использовал для личных нужд.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также удовлетворены исковые требования о взыскании ущерба, причиненного государству. Приговор пока не вступил в законную силу.