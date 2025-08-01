22-летняя жительница Мордовии оформила кредиты в Рязани по поддельному паспорту

По данным полиии, в июле 2024 года девушка оформила два кредита от имени 40-летней жительницы Ульяновской области. Первый кредит составил 110 тысяч рублей, второй — 299 тысяч рублей. Отмечается, что ни одного взноса по кредиту женщина не внесла. Когда представители банков связались с жительницей Ульяновской области, она сообщила, что никогда за кредитами в эти организации не обращалась. Выяснилось, что к мошенничеству причастна 22-летняя жительница Республики Мордовия. Также выяснилось, что девушка задержана за совершение аналогичных преступлений в других областях и в настоящее время находится в СИЗО соседнего региона. Возбуждено уголовное дело.

22-летняя жительница Мордовии оформила два кредита в Рязани по поддельному паспорту. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным полиии, в июле 2024 года девушка оформила два кредита от имени 40-летней жительницы Ульяновской области. Первый кредит составил 110 тысяч рублей, второй — 299 тысяч рублей. Отмечается, что ни одного взноса по кредиту женщина не внесла. Когда представители банков связались с жительницей Ульяновской области, она сообщила, что никогда за кредитами в эти организации не обращалась.

Выяснилось, что к мошенничеству причастна 22-летняя жительница Республики Мордовия. Также выяснилось, что девушка задержана за совершение аналогичных преступлений в других областях и в настоящее время находится в СИЗО соседнего региона.

Возбуждено уголовное дело.