Жара до +36 градусов ожидается в Рязанской области 10 июля
В четверг, 10 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22°С, днем жара, местами сильная +31, +36°С.
Жара до +36 градусов ожидается в Рязанской области 10 июля. Прогноз опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В четверг, 10 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +17, +22°С, днем жара, местами сильная +31, +36°С.