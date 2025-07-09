Вильфанд предупредил рязанцев об аномальной жаре

По словам Вильфанда, на этой неделе и в начале следующей в Центральной России, в том числе в Рязанской области, температура воздуха ожидается выше нормы примерно на 6-7 градусов. Не исключено, что столбики термометров поднимутся до +37 градусов.