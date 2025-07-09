Ватикан заявил о готовности принять переговоры России и Украины
Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России и Украины. Кроме того, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».
Ватикан заявил о готовности принять переговоры России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.
Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России и Украины.
Кроме того, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».