Ватикан заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России и Украины. Кроме того, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».

Ватикан заявил о готовности принять переговоры России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России и Украины.

Кроме того, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».