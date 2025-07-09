В WhatsApp* появится новая функция
Началось тестирование функции цепочек сообщений — аналога веток обсуждений. Новая функция позволит создавать отдельные ветки для конкретных сообщений, не загромождая основную ленту чата. Ожидается, что нововведение упростит отслеживание разговоров, особенно в активных групповых чатах, где одновременно обсуждается несколько тем.
В WhatsApp* появится новая функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Началось тестирование функции цепочек сообщений — аналога веток обсуждений.
Новая функция позволит создавать отдельные ветки для конкретных сообщений, не загромождая основную ленту чата.
Ожидается, что нововведение упростит отслеживание разговоров, особенно в активных групповых чатах, где одновременно обсуждается несколько тем.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией