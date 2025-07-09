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В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей
Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники ГАИ в среду, 9 июля, проведут в Рязанской области рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.