В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории Рязани и области 8 июля в 23:21. Ее отменили 9 июля в 8:58. Жителям напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112». В ночь на 9 июля над Рязанской область сбили один БПЛА. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет.

В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории Рязани и области 8 июля в 23:21. Ее отменили 9 июля в 8:58. Жителям напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112».

Напомним, в ночь на 9 июля над Рязанской область сбили один БПЛА. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет.