В Рязани пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 8 июля 2025 года. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — серые. Одежда: темно-синяя рубашка, голубая футболка, темно-синие штаны, коричневые тапочки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номерам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани пропал нуждающийся в медицинской помощи 70-летний Александр Зубков. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 8 июля 2025 года.
Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — серые.
Одежда: темно-синяя рубашка, голубая футболка, темно-синие штаны, коричневые тапочки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номерам: 112;