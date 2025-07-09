В Рязани начали обрабатывать водоемы от личинок комаров

Отмечается, что специальным микробиологическим препаратом «Ларвиоль», предназначенным для этих целей, обрабатывается водная поверхность около берега и прибрежная растительность. Средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц. Всего в Рязани будет обработано 28 водоемов во всех районах города.