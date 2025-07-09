В Россию завезут миллион трудовых мигрантов из Индии

Об инициативе сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Мигрантами из Индии, по его словам, планируется решить проблему дефицита рабочих рук на предприятиях. Отмечается, что иностранцы будут трудиться на предприятиях металлургии и машиностроения.