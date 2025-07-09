В России выросли оптовые цены на свинину

Отмечается, что средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за килограмм, что больше на 30% в сравнении год к году. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за килограмм. Цены на карбонад выросли на 12%, до 320 рублей за килограмм. По данным «Ъ», снизились цены только на свиную шею — на 5%, до 445 рублей. Отмечается, что мясо подорожало из-за спроса со стороны перерабатывающих предприятий, которым нужно сырье для производства. Кроме того, повлиял рост себестоимости у свиноводов.

В России к началу июля выросли оптовые цены на свинину на 12-30% в зависимости от части туши. Об этом 9 июля сообщил «Ъ».

Отмечается, что средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за килограмм, что больше на 30% в сравнении год к году. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за килограмм. Цены на карбонад выросли на 12%, до 320 рублей за килограмм.

По данным «Ъ», снизились цены только на свиную шею — на 5%, до 445 рублей.

Отмечается, что мясо подорожало из-за спроса со стороны перерабатывающих предприятий, которым нужно сырье для производства. Кроме того, повлиял рост себестоимости у свиноводов.