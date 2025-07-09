В России введут единые нормы времени на контрольные работы

В Минпросвещения заявили, что с 1 сентября контрольные работы в школах будут проводиться в течение одного или двух уроков, а продолжительность практической работы, которая не является формой контроля, будет составлять один урок. Отмечается, что объем учебного времени, которое выделяется на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени.

В России введут единые нормы времени на контрольные работы. Об этом сообщает РИА новости.

В Минпросвещения заявили, что с 1 сентября контрольные работы в школах будут проводиться в течение одного или двух уроков, а продолжительность практической работы, которая не является формой контроля, будет составлять один урок.

Отмечается, что объем учебного времени, которое выделяется на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени.