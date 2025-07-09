В России предложили увеличить штрафы за незаконный найм на работу мигрантов

За привлечение к трудовой деятельности иностранца при отсутствии у него разрешения на работу предложили установить штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей (сейчас от 2 до 5 тысяч рублей), для должностных лиц — от 125 до 250 тысяч рублей (сейчас от 25 до 50 тысяч рублей), для юрлиц — от 500 тысяч до 1,6 млн рублей (сейчас от 350 до 800 тысяч рублей). По словам автора законопроекта, часть работодателей для экономии на налогах нанимает мигрантов нелегально. Миронов считает, что из-за этого нужно вводить новые более высокие штрафы. Изменения хотят внести в статью 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

В России предложили увеличить штрафы за незаконный найм на работу мигрантов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщило 9 июля ТАСС.

За привлечение к трудовой деятельности иностранца при отсутствии у него разрешения на работу предложили установить штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей (сейчас от 2 до 5 тысяч рублей), для должностных лиц — от 125 до 250 тысяч рублей (сейчас от 25 до 50 тысяч рублей), для юрлиц — от 500 тысяч до 1,6 млн рублей (сейчас от 350 до 800 тысяч рублей).

По словам автора законопроекта, часть работодателей для экономии на налогах нанимает мигрантов нелегально. Миронов считает, что из-за этого нужно вводить новые более высокие штрафы.

Изменения хотят внести в статью 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).