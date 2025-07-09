В России начали выдавать по сто тысяч рублей на свадебные расходы

Меру поддержки ввели в Татарстане. До конца года субсидию смогут получить 80 пар. Отмечается, что для получения выплаты жениху и невесте не должно быть более 35 лет и они должны проживать в республике не менее трех лет. Деньги можно будет потратить на торжественную церемонию, оформление, артистов, музыку, наряды и «атмосферу настоящего праздника».

В России начали выдавать по сто тысяч рублей на свадебные расходы. Об этом сообщает «Лента. ру»,

Меру поддержки ввели в Татарстане. До конца года субсидию смогут получить 80 пар.

Отмечается, что для получения выплаты жениху и невесте не должно быть более 35 лет и они должны проживать в республике не менее трех лет. Деньги можно будет потратить на торжественную церемонию, оформление, артистов, музыку, наряды и «атмосферу настоящего праздника».