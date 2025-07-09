В России хотят разрешить семьям с детьми бесплатно выбирать места в самолете

Семьям с детьми могут разрешить бесплатно выбирать места в самолете. Об этос сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова. В настоящее время многие авиакомпании не предоставляют родителям возможность сидеть рядом с детьми без дополнительной платы, что создает неудобства во время полета. Гибатдинов также предложил расширить эту инициативу, предоставив аналогичное право инвалидам и их сопровождающим. По мнению сенатора, такие меры помогут улучшить условия путешествий для уязвимых групп населения и сделают авиаперевозки более доступными и комфортными.

Семьям с детьми могут разрешить бесплатно выбирать места в самолете. Об этос сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

В настоящее время многие авиакомпании не предоставляют родителям возможность сидеть рядом с детьми без дополнительной платы, что создает неудобства во время полета.

Гибатдинов также предложил расширить эту инициативу, предоставив аналогичное право инвалидам и их сопровождающим. По мнению сенатора, такие меры помогут улучшить условия путешествий для уязвимых групп населения и сделают авиаперевозки более доступными и комфортными.