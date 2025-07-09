В Курске в результате атаки беспилотника на пляже погибло три человека

В Курске в результате атаки беспилотника на городской пляж погибли три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Как сообщил Александр Хинштейн, все жертвы скончались на месте происшествия. Шесть человек получили ранения и были доставлены в Курскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

На месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Губернатор региона отметил, что информация о последствиях продолжает уточняться.