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В июне в России выросли продажи ипотеки

По предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года.

В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января-июня, по оценкам ВТБ, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

Сам ВТБ в июне провел около 9,5 тысяч ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей — это на 38% по числу и на 41% по объему превышает результат мая. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей — на 2% больше, чем месяцем ранее и на 9% - чем в прошлогоднем июне. Всего за первое полугодие россияне получили в ВТБ около 37 тысяч жилищных кредитов более чем на 198 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились.

«Государственная поддержка ипотеки остается ключевым топливом для рынка. Текущая ситуация требует от заемщиков особенно взвешенного подхода к решению о покупке жилья, и задача банков — предоставить им все необходимые инструменты и консультации для принятия обоснованного решения», — прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.