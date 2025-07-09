В Иркутской области юноша убил свою девушку и закопал у себя на участке

В Иркутской области 22-летний Артем подозревается в убийстве своей 20-летней девушки Кристины. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Пара, состоявшая в отношениях около года, часто ссорилась. Юноша проявлял тотальный контроль, запрещая Кристине переезжать в соседний поселок для получения образования, а также сдавать на водительские права. Во время очередной ссоры Артем задушил девушку и закопал ее тело на своем участке.

Правоохранительные органы обратили внимание на свежее захоронение во время обыска и вскоре обнаружили тело Кристины. В настоящее время Артем находится в розыске, следственные действия продолжаются.

Фото: Плохие новости 18+