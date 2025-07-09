В Госдуме заявили, что семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации

Отмечается, что новые правила могут ввести уже в 2026 году. Предполагается, что это поможет сделать госпрограмму более адресной и защитит ее от использования в инвестиционных целях. Аналитики считают, что инициатива лишит многих россиян возможности переехать в другой город, купив жилье в кредит. В то же время обвал выдач семейной ипотеки может привести к снижению цен на недвижимость, считают аналитики.

В Госдуме заявили, что семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации. Об этом сообщает «Газета. ру».

Отмечается, что новые правила могут ввести уже в 2026 году. Предполагается, что это поможет сделать госпрограмму более адресной и защитит ее от использования в инвестиционных целях.

Аналитики считают, что инициатива лишит многих россиян возможности переехать в другой город, купив жилье в кредит. В то же время обвал выдач семейной ипотеки может привести к снижению цен на недвижимость, считают аналитики.