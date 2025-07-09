В ДТП в Подмосковье двое человек погибли, еще восемь пострадали

В ДТП в Подмосковье двое человек погибли, еще восемь пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло около часу ночи на автодороге «Луховицы — Зарайск».

Отмечается, что водитель «БМВ» на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Хендай». В последнем ехала приемная семья — двое взрослых и 7 детей. За рулем микроавтобуса была опекун. Женщина, ее знакомая и 6 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет доставлены в больницу.

10-летний мальчик, а также водитель «БМВ» скончались на месте происшествия.

Полиция и прокуратура выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии.

Фото и видео: московская полиция