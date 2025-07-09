В Apple назвали уникальный цвет, который получит iPhone 17 Air

Отмечается, что будущий смартфон iPhone 17 Air может получить новый, «очень светлый» оттенок голубого в качестве одной из основных расцветок. Новый цвет будет настолько бледным, что при определенном освещении его можно будет спутать с белым. Этот подход напоминает предыдущие решения Apple, когда компания уже выпускала устройства в едва заметных оттенках.