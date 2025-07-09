Умерла народная артистка России Галина Карелина

Женщина скончалась на 95-м году жизни. «За 69 лет служения Галина Тимофеевна создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и роль Дамы в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего», — отметили в сообщенииКарелина известна ролями в сериал «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Бессмертная песня», «Всего дороже», «Жеребенок», «Грешный ангел», «Если я полюблю», «Пока бьется сердце» и т. д.

Умерла народная артистка России Галина Карелина. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина скончалась на 95-м году жизни.

«За 69 лет служения Галина Тимофеевна создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и роль Дамы в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего», — отметили в сообщении