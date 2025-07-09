Ученые назвали главную причину развития рака желудка

В подавляющем большинстве случаев причиной заболевания стало заражение бактерией Helicobacter pylori. H. pylori — один из самых распространенных патогенов в мире. Он обитает в желудке и вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки, которое нередко приводит к онкологическим изменениям. Ученые подчеркивают, что именно эта бактерия сегодня является главным фактором риска развития рака желудка.

Ученые назвали главную причину развития рака желудка. Исследование опубликовали в журнале Nature Medicine.

В подавляющем большинстве случаев причиной заболевания стало заражение бактерией Helicobacter pylori.

H. pylori — один из самых распространенных патогенов в мире. Он обитает в желудке и вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки, которое нередко приводит к онкологическим изменениям.

Ученые подчеркивают, что именно эта бактерия сегодня является главным фактором риска развития рака желудка.