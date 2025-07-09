Ученые нашли действенный способ замедлить старение мозга

Отмечается, что часть добровольцев после включения в исследование начала осваивать музыкальный инструмент и продолжила заниматься в течение трех лет и более. Остальные прекратили обучение спустя несколько месяцев. Через четыре года у всех испытуемых оценили когнитивные функции и провели МРТ головного мозга. Ученые обнаружили, что игра на музыкальном инструменте предотвращала снижение объема серого вещества в области мозжечка.

Ученые нашли действенный способ замедлить старение мозга. Исследования опубликовали в журнале ImNeuro.

Отмечается, что часть добровольцев после включения в исследование начала осваивать музыкальный инструмент и продолжила заниматься в течение трех лет и более.

Остальные прекратили обучение спустя несколько месяцев. Через четыре года у всех испытуемых оценили когнитивные функции и провели МРТ головного мозга.

Ученые обнаружили, что игра на музыкальном инструменте предотвращала снижение объема серого вещества в области мозжечка.