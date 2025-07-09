Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами

Обработку будут проводить с 13 июля по 25 июля с 21:00 до 06:00. Она пройдет вблизи населенных пунктов: Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь, Желудево. Отмечается, что при обработке полей будут использовать препарат глифошанс супер — 3 класс опасности для пчел.

Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами. Об этом сообщает администрация района.

Обработку будут проводить с 13 июля по 25 июля с 21:00 до 06:00. Она пройдет вблизи населенных пунктов: Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь, Желудево.

Отмечается, что при обработке полей будут использовать препарат глифошанс супер — 3 класс опасности для пчел.