Рязанец, скрывавшийся от обязательных работ, получил два месяца колонии

В феврале 2025 года суд признал мужчину виновным в совершении восьми эпизодов краж товарно-материальных ценностей из магазинов (часть 1 статьи 158 УК РФ) и управлении автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два с половиной года. Несмотря на предупреждения уголовно-исполнительной инспекции, осужденный не отработал обязательные работы и скрывался от контролирующего органа. Суд, учитывая позицию прокурора, заменил назначенное наказание на лишение свободы на срок два месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Рязанец, скрывавшийся от обязательных работ, получил два месяца колонии. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В феврале 2025 года суд признал мужчину виновным в совершении восьми эпизодов краж товарно-материальных ценностей из магазинов (часть 1 статьи 158 УК РФ) и управлении автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Ему назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ. Также мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.

Несмотря на предупреждения уголовно-исполнительной инспекции, осужденный не отработал обязательные работы и скрывался от контролирующего органа.

Суд, учитывая позицию прокурора, заменил назначенное наказание на лишение свободы на срок два месяца с отбыванием в колонии-поселении.