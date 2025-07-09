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Рязанский приборный завод представил на выставке «ИННОПРОМ-2025» новую модель электрозарядной станции «ФОРА»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил новую модель электрозарядной станции (ЭЗС) «ФОРА» для электротранспорта на 15-й международной выставке «ИННОПРОМ-2025» в Екатеринбурге. Предприятие экспонирует свою продукцию в составе объединенного стенда КРЭТ.

Новая модель — ФОРА ЭЗС DC-2Д 240 кВт разработана специалистами Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

«Государственный Рязанский приборный завод разрабатывает ЭЗС для электротранспорта с 2013 года, развитие модельного ряда идет на регулярной основе, — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. — Наша новинка предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током. Она, по сравнению с уже серийно выпускаемыми, — более мощная: обеспечивает ускоренную зарядку 80% батареи за 15-30 минут. Серийный выпуск данного изделия планируется к концу 2025 года».

ФОРА ЭЗС DC-2Д 240 кВт — четырехпостовая, что позволяет ей одновременно заряжать три электромобиля посредством «быстрой зарядки» (Mode 4) и один — в медленном режиме (Mode 3). Станция имеет разъемы GB/T, CCS, CHAdeMO для обслуживания электромобилей разных типов и производителей. Она оснащена цифровым дисплеем с меню на русском языке с наглядной информацией о процессе зарядки и состоянии станции. Потребитель может удаленно управлять зарядкой с использованием приложения на смартфоне и оплачивать услугу. Станция подходит для установки у торговых и бизнес центров, в наземных и подземных паркингах, на городском парковочном пространстве, на АЗС и трассах. Диапазон рабочих температур от — 30 С° до + 45 С° позволяет эксплуатацию в различных климатических зонах.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ — 2025» — ведущая международная деловая площадка для установления бизнес-контактов, поиска перспективных заказчиков, надежных поставщиков, стратегических партнеров и потенциальных инвесторов в сфере промышленности. Главная тема «ИННОПРОМ — 2025» — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». На выставке представляют новые разработки в области автоматизации, машиностроения, энергетики и логистики.

Планируется участие 11 000 организаций и компаний, посещение более 47 000 участников из 60 стран мира. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.