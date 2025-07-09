Рязанец «без прав» сбил рабочего на электропогрузчике
Установлено, что в ноябре 2024 года, управляя электропогрузчиком без водительских прав, осужденный совершил наезд на подсобного рабочего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Рязанца осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в ноябре 2024 года, управляя электропогрузчиком без водительских прав, осужденный совершил наезд на подсобного рабочего, причинив ему тяжкие телесные повреждения.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.