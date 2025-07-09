Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
32°
Чтв, 10
31°
Птн, 11
32°
ЦБ USD 78.17 -0.55 09/07
ЦБ EUR 91.97 -0.44 09/07
Нал. USD 79.55 / 80.00 09/07 16:15
Нал. EUR 92.26 / 92.50 09/07 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 622
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 936
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 039
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец «без прав» сбил рабочего на электропогрузчике
Установлено, что в ноябре 2024 года, управляя электропогрузчиком без водительских прав, осужденный совершил наезд на подсобного рабочего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Рязанца осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года, управляя электропогрузчиком без водительских прав, осужденный совершил наезд на подсобного рабочего, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.