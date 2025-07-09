Рязанцы сообщили о новой дорожной камере на Окружной дороге

«Появилась новая камера на перекрестке Олимпа (нефтезавод). Окружная дорога», — отметили в посте. В комментариях рязанцы отметили, что помимо камеры, на участке дороги установили знак «Зона 50».

Рязанцы сообщили о новой дорожной камере на Окружной дороге. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

«Появилась новая камера на перекрестке Олимпа (нефтезавод). Окружная дорога», — отметили в посте.

В комментариях рязанцы отметили, что помимо камеры, на участке дороги установили знак «Зона 50».