Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП
Авария случилась утром 9 июля. «На перекрестке окружной дороги и Никуличей примерное время 9:25 „ГАЗель“, „Лада Калина“», — говорится в посте. Автор попросил откликнуться свидетелей с видеорегистраторами.
Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария случилась утром 9 июля.
«На перекрестке окружной дороги и Никуличей примерное время 9:25 „ГАЗель“, „Лада Калина“», — говорится в посте.
Автор попросил откликнуться свидетелей с видеорегистраторами.
Фото: паблик «ПУВР» ВКонтакте.