Россиянам объяснили причины падения цен на новые автомобили

Причина такой ситуации — переполнение складов и снижение спроса, что вынудило дилеров продавать около 500 тысяч автомобилей со скидками до 350-450 тысяч рублей и льготными кредитами. Параллельно растут цены на обслуживание автомобилей: с начала года запчасти и расходные материалы подорожали на 15%, после июньской индексации — еще на 1,9%, а к концу лета ожидается рост на 3-4%. Агентство «Автостат» снизило прогноз продаж на 2025 год до 1,25 миллиона автомобилей, что на 20% меньше предыдущего. Эксперты ожидают продолжения скидок до осени, но в четвертом квартале возможен инфляционный рост цен из-за повышения утилизационного сбора и стоимости комплектующих.

В июне и начале июля 2025 года средняя стоимость новых автомобилей в России снизилась на 5-10%, до 150-170 тысяч рублей. Последний раз подобные масштабные скидки наблюдались в 2013 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александру Басманову.

Причина такой ситуации — переполнение складов и снижение спроса, что вынудило дилеров продавать около 500 тысяч автомобилей со скидками до 350-450 тысяч рублей и льготными кредитами.

Параллельно растут цены на обслуживание автомобилей: с начала года запчасти и расходные материалы подорожали на 15%, после июньской индексации — еще на 1,9%, а к концу лета ожидается рост на 3-4%. Агентство «Автостат» снизило прогноз продаж на 2025 год до 1,25 миллиона автомобилей, что на 20% меньше предыдущего. Эксперты ожидают продолжения скидок до осени, но в четвертом квартале возможен инфляционный рост цен из-за повышения утилизационного сбора и стоимости комплектующих.