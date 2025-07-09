Россиянам назвали сроки перехода на новую систему высшего образования

Полный переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2027 год. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева. Он уточнил, что министерство стремится увеличить количество вузов-участников пилотного проекта новой образовательной модели. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Россия активно готовится к внедрению новой структуры высшего образования. Новая модель предполагает замену традиционной схемы бакалавриата и магистратуры на два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет обеспечивать полную подготовку специалиста и займёт от четырех до шести лет в зависимости от направления. Специализированное образование, включая магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трёх лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования.

Полный переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2027 год. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева.

Афанасьев уточнил, что министерство стремится увеличить количество вузов-участников пилотного проекта новой образовательной модели. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Россия активно готовится к внедрению новой структуры высшего образования.

Новая модель предполагает замену традиционной схемы бакалавриата и магистратуры на два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет обеспечивать полную подготовку специалиста и займёт от четырех до шести лет в зависимости от направления. Специализированное образование, включая магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трёх лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования.