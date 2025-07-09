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Россиян предупредили о последствиях резкой смены погоды
Резкая смена погодных условий может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Об этом в интервью RT сообщила Екатерина Демьяновская, невролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест». По словам специалиста, организм человека может испытывать стресс из-за колебаний температуры и влажности, что может привести к ухудшению состояния здоровья. Наиболее уязвимыми к таким изменениям являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. «Перепады атмосферного давления могут вызвать скачки артериального давления, головные боли, головокружение и общее недомогание. У пациентов с артритом и артрозом могут усиливаться боли в суставах», — отметила Демьяновская. Эксперт призывает людей с хроническими заболеваниями более внимательно следить за своим состоянием и строго придерживаться режима. При первых признаках недомогания рекомендуется незамедлительно обращаться к врачам.

Резкая смена погодных условий может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в RT со ссылкой на Екатерину Демьяновскую, невролога и врача-эксперта лаборатории «Гемотест».

По словам специалиста, организм человека может испытывать стресс из-за колебаний температуры и влажности, что может привести к ухудшению состояния здоровья. Наиболее уязвимыми к таким изменениям являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

«Перепады атмосферного давления могут вызвать скачки артериального давления, головные боли, головокружение и общее недомогание. У пациентов с артритом и артрозом могут усиливаться боли в суставах», — отметила Демьяновская.

Эксперт призывает людей с хроническими заболеваниями более внимательно следить за своим состоянием и строго придерживаться режима. При первых признаках недомогания рекомендуется незамедлительно обращаться к врачам.