Российские ВВС нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины

В ночь на 9 июля Вооруженные Силы РФ провели групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале. В операции использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Все назначенные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.