Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». По данным Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронемашину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.