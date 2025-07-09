Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». По данным Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронемашину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР. Об этом в среду, 9 июля, сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».
По данным Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронемашину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.