Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
32°
Чтв, 10
31°
Птн, 11
32°
ЦБ USD 78.17 -0.55 09/07
ЦБ EUR 91.97 -0.44 09/07
Нал. USD 79.55 / 80.00 09/07 16:15
Нал. EUR 92.26 / 92.50 09/07 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 622
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 936
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 039
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международного коллектива разработали препарат на основе птичьих эмбрионов, способствующий ускорению заживления ран после ожогов и операций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа. По данным учреждения, выделенные из эмбриональных тканей гипоаллергенные белки — пептиды — активируют естественные процессы восстановления кожи и являются безопасными для пациентов. Эмбриональные ткани птиц представляют собой уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют заживление ран различной природы. Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко отметила, что пептиды одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и способствуют росту клеток. Исследования показали, что биоматериал из эмбриональных тканей птиц может стать альтернативой импортным синтетическим пептидам. Сизоненко также подчеркнула, что инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают высокой биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится больше белков и активных пептидов, чем в пищевых яйцах, а также меньше токсинов и волокнистых структур по сравнению со взрослыми организмами. Это делает их безопасными для применения, исключая риск передачи инфекций. Кроме того, короткие пептиды, полученные в результате переработки инкубируемых яиц, не вызывают иммунной реакции организма, так как они имеют малую молекулярную массу и не распознаются как чуждые. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет 2030» при поддержке Российского научного фонда.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международного коллектива разработали препарат на основе птичьих эмбрионов, способствующий ускорению заживления ран после ожогов и операций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

По данным учреждения, выделенные из эмбриональных тканей гипоаллергенные белки — пептиды — активируют естественные процессы восстановления кожи и являются безопасными для пациентов.

Эмбриональные ткани птиц представляют собой уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют заживление ран различной природы. Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко отметила, что пептиды одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и способствуют росту клеток. Исследования показали, что биоматериал из эмбриональных тканей птиц может стать альтернативой импортным синтетическим пептидам.

Сизоненко также подчеркнула, что инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают высокой биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится больше белков и активных пептидов, чем в пищевых яйцах, а также меньше токсинов и волокнистых структур по сравнению со взрослыми организмами. Это делает их безопасными для применения, исключая риск передачи инфекций.

Кроме того, короткие пептиды, полученные в результате переработки инкубируемых яиц, не вызывают иммунной реакции организма, так как они имеют малую молекулярную массу и не распознаются как чуждые.

Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет 2030» при поддержке Российского научного фонда.