Российские ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международного коллектива разработали препарат на основе птичьих эмбрионов, способствующий ускорению заживления ран после ожогов и операций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа. По данным учреждения, выделенные из эмбриональных тканей гипоаллергенные белки — пептиды — активируют естественные процессы восстановления кожи и являются безопасными для пациентов. Эмбриональные ткани птиц представляют собой уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют заживление ран различной природы. Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко отметила, что пептиды одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и способствуют росту клеток. Исследования показали, что биоматериал из эмбриональных тканей птиц может стать альтернативой импортным синтетическим пептидам. Сизоненко также подчеркнула, что инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают высокой биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится больше белков и активных пептидов, чем в пищевых яйцах, а также меньше токсинов и волокнистых структур по сравнению со взрослыми организмами. Это делает их безопасными для применения, исключая риск передачи инфекций. Кроме того, короткие пептиды, полученные в результате переработки инкубируемых яиц, не вызывают иммунной реакции организма, так как они имеют малую молекулярную массу и не распознаются как чуждые. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет 2030» при поддержке Российского научного фонда.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международного коллектива разработали препарат на основе птичьих эмбрионов, способствующий ускорению заживления ран после ожогов и операций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

По данным учреждения, выделенные из эмбриональных тканей гипоаллергенные белки — пептиды — активируют естественные процессы восстановления кожи и являются безопасными для пациентов.

Эмбриональные ткани птиц представляют собой уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют заживление ран различной природы. Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко отметила, что пептиды одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и способствуют росту клеток. Исследования показали, что биоматериал из эмбриональных тканей птиц может стать альтернативой импортным синтетическим пептидам.

Сизоненко также подчеркнула, что инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают высокой биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится больше белков и активных пептидов, чем в пищевых яйцах, а также меньше токсинов и волокнистых структур по сравнению со взрослыми организмами. Это делает их безопасными для применения, исключая риск передачи инфекций.

Кроме того, короткие пептиды, полученные в результате переработки инкубируемых яиц, не вызывают иммунной реакции организма, так как они имеют малую молекулярную массу и не распознаются как чуждые.

Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет 2030» при поддержке Российского научного фонда.