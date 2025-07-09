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Роспотребнадзор: сибирская язва в Казахстане не угрожает России
Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с сибирской язвой в Казахстане и исключил угрозу эпидемии для России. Об этом сообщает LIFE.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. В двух селах Атбасарского района Акмолинской области введён карантин из-за вспышки заболевания. Зафиксировано семь случаев заражения людей и 10 инфицированных голов крупного рогатого скота. По предварительным данным, заражение произошло в результате контакта с животными во время забоя и выпаса. Власти Казахстана уже изъяли и уничтожили потенциально опасные мясные продукты. Роспотребнадзор подчеркнул, что Акмолинская область не граничит с Россией, поэтому угроза эпидемического распространения инфекции исключена. Тем не менее, ведомство продолжает осуществлять контроль и организует полный комплекс профилактических мероприятий для предотвращения возможного заражения населения. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что сибирская язва чаще всего затрагивает работников сельского хозяйства, ветеринаров и людей, участвующих в забое скота без соответствующей санитарной экспертизы.

Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с сибирской язвой в Казахстане и исключил угрозу эпидемии для России. Об этом сообщает LIFE.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В двух селах Атбасарского района Акмолинской области введён карантин из-за вспышки заболевания. Зафиксировано семь случаев заражения людей и 10 инфицированных голов крупного рогатого скота. По предварительным данным, заражение произошло в результате контакта с животными во время забоя и выпаса.

Власти Казахстана уже изъяли и уничтожили потенциально опасные мясные продукты. Роспотребнадзор подчеркнул, что Акмолинская область не граничит с Россией, поэтому угроза эпидемического распространения инфекции исключена. Тем не менее, ведомство продолжает осуществлять контроль и организует полный комплекс профилактических мероприятий для предотвращения возможного заражения населения.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что сибирская язва чаще всего затрагивает работников сельского хозяйства, ветеринаров и людей, участвующих в забое скота без соответствующей санитарной экспертизы.