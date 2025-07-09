Полиция разыскивает очевидцев декабрьского ДТП на улице Интернациональной

ДТП произошло 30 декабря 2024 года, примерно в 22:04 вблизи дома № 16 по улице Интернациональной. Неустановленный водитель, предположительно управляя «ВАЗ-2110 темно-зеленого цвета сбил 44-летнего рязанца, переходившего проезжую часть по нерегулируемую пешеходному переходу. Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Водитель скрылся в места ДТП. Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обращаться по адресу улица Фирсова, дом № 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.