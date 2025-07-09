Полицейские задержали в Рязани наркозакладчицу из Латинской Америки

Отмечается, что в доме женщины на улице Зубковой оперативники обнаружили свертки с производным мефедрона массой 5 граммов. Задержанная рассказала, что получала наркотики от анонимных сообщников бесконтактным способом и оставляла в тайниках-закладках. На улицах Братиславской, Преображенской и Луговой полицейские обнаружили 7 закладок, сделанных латиноамериканкой. Всего из незаконного оборота было изъято около 62 граммов «соли». Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу, ей грозит до 20 лет колонии.

Полицейские задержали в Рязани наркозакладчицу из Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в доме женщины на улице Зубковой оперативники обнаружили свертки с производным мефедрона массой 5 граммов. Задержанная рассказала, что получала наркотики от анонимных сообщников бесконтактным способом и оставляла в тайниках-закладках.

На улицах Братиславской, Преображенской и Луговой полицейские обнаружили 7 закладок, сделанных латиноамериканкой. Всего из незаконного оборота было изъято около 62 граммов «соли».

Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу, ей грозит до 20 лет колонии.