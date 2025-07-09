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Объем ипотеки в России за полгода упал на 47%
В России объем выдач ипотеки за первое полугодие 2025 года сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Общий объем выдач составил около 1,5 трлн рублей, что является значительным снижением. Несмотря на падение объемов, господдержка продолжает оставаться ключевым фактором на рынке ипотеки. По данным ВТБ, доля государственной поддержки составила 78% от общего объема выдач. Наибольшую популярность среди льготных программ продолжает пользоваться семейная ипотека, которая составила 69% всех продаж. В июне 2025 года было выдано около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья, что на 8% больше по сравнению с маем, хотя этот показатель на 60% ниже, чем в июне прошлого года. ВТБ провел около 9,5 тыс. ипотечных сделок на сумму 53,6 млрд рублей в июне, что на 38% больше по количеству сделок и на 41% по объему по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом выражении выдачи ипотеки также значительно снизились.

В России объем выдач ипотеки за первое полугодие 2025 года сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Общий объем выдач составил около 1,5 трлн рублей, что является значительным снижением.

Несмотря на падение объемов, господдержка продолжает оставаться ключевым фактором на рынке ипотеки. По данным ВТБ, доля государственной поддержки составила 78% от общего объема выдач. Наибольшую популярность среди льготных программ продолжает пользоваться семейная ипотека, которая составила 69% всех продаж.

В июне 2025 года было выдано около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья, что на 8% больше по сравнению с маем, хотя этот показатель на 60% ниже, чем в июне прошлого года. ВТБ провел около 9,5 тыс. ипотечных сделок на сумму 53,6 млрд рублей в июне, что на 38% больше по количеству сделок и на 41% по объему по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом выражении выдачи ипотеки также значительно снизились.