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На нескольких рязанских улицах отключали свет
Электроэнергии не было по следующим адресам: Завражного проезд, ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, Мопровский 1-й туп., Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., ул. Профессора Никулина, Димитрова пл., ул. Вокзальная, Первомайский проспект. Над восстановлением работали две ремонтные бригады. Свет вернули за 3,5 часа.

На нескольких рязанских улицах отключали свет. Об этом сообщили городские электросети.

Электроэнергии не было по следующим адресам:

  • Завражного проезд,
  • ул. Чкалова,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Высоковольтная,
  • Мопровский 1-й туп.,
  • Мопровский 2-й пер.,
  • Мопровский 3-й пер.,
  • ул. Профессора Никулина,
  • Димитрова пл.,
  • ул. Вокзальная,
  • Первомайский проспект.

Над восстановлением работали две ремонтные бригады. Свет вернули за 3,5 часа.