На нескольких рязанских улицах отключали свет

Электроэнергии не было по следующим адресам: Завражного проезд, ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, Мопровский 1-й туп., Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., ул. Профессора Никулина, Димитрова пл., ул. Вокзальная, Первомайский проспект. Над восстановлением работали две ремонтные бригады. Свет вернули за 3,5 часа.