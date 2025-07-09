На Борковском карьере в Рязани произошло второе за день ЧП

На кадрах в места видно, что человека вынесли на носилках в карету скорой. На месте также работают сотрудники полиции. Официальной информации о происшествии нет. Ранее из Борковского карьера достали тело утонувшего египтянина.

На Борковском карьере в Рязани произошло второе за день ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

На кадрах в места видно, что человека вынесли на носилках в карету скорой. На месте также работают сотрудники полиции.

Официальной информации о происшествии нет.

Ранее из Борковского карьера достали тело утонувшего египтянина.