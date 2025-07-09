Мошенники начали звонить россиянам под видом работников маркетплейсов

Мошенники представляются сотрудниками таких маркетплейсов, как Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет». Они звонят россиянам под видом службы поддержки и заявляют о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы получить доступ к персональным данным или банковским счетам. Как отметил Немкин, злоумышленники используют «хорошо отработанные психологические сценарии» — говорят уверенно, используют «служебную лексику», подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса. Парламентарий уточнил, что цель звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

Мошенники начали звонить россиянам под видом работников маркетплейсов. Об этом 9 июля рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин РИА Новости.

Мошенники представляются сотрудниками таких маркетплейсов, как Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет». Они звонят россиянам под видом службы поддержки и заявляют о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы получить доступ к персональным данным или банковским счетам.

Как отметил Немкин, злоумышленники используют «хорошо отработанные психологические сценарии» — говорят уверенно, используют «служебную лексику», подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса.

Парламентарий уточнил, что цель звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

Россиян призвали не отвечать на подозрительные звонки, перепроверять информацию через официальные каналы, не переходить по ссылкам из СМС.