Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсий для граждан старше 70 лет

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить надбавку к пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослава Нилова. Документ законопроекта предполагает внесение изменений в федеральные законы «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях». Согласно действующему законодательству, надбавка к пенсии устанавливается только для лиц, достигших 80 лет или являющихся инвалидами первой группы. Однако, как отмечает Нилов, текущий порог в 80 лет не учитывает реальную продолжительность жизни россиян, которая, по данным Росстата, составляет 72,84 года. В результате только 24,6% мужчин и 54% женщин доживают до 80 лет, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин. Нилов подчеркивает, что принятие данного законопроекта может значительно улучшить уровень и качество жизни пожилых граждан, обеспечивая им возможность удовлетворения потребностей в лекарствах и постороннем уходе. Ожидается, что новая мера также сможет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить надбавку к пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослава Нилова.

Документ законопроекта предполагает внесение изменений в федеральные законы «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях».

Согласно действующему законодательству, надбавка к пенсии устанавливается только для лиц, достигших 80 лет или являющихся инвалидами первой группы. Однако, как отмечает Нилов, текущий порог в 80 лет не учитывает реальную продолжительность жизни россиян, которая, по данным Росстата, составляет 72,84 года. В результате только 24,6% мужчин и 54% женщин доживают до 80 лет, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.

Нилов подчеркивает, что принятие данного законопроекта может значительно улучшить уровень и качество жизни пожилых граждан, обеспечивая им возможность удовлетворения потребностей в лекарствах и постороннем уходе. Ожидается, что новая мера также сможет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране.