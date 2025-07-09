Диетолог назвала ежедневную норму шоколада для здоровья сердца

По словам эксперта, темный шоколад богат антиоксидантами, такими как полифенолы, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, включая те, что выстилают сердце и сосуды. Однако для достижения положительного эффекта важно выбирать качественный шоколад с содержанием какао не менее 70% и минимальным количеством сахара. Диетолог рекомендует ограничиваться 30 граммами в день, так как даже полезные продукты могут стать вредными при избыточном потреблении.

Диетолог из клиники Кливленда Бет Червони, сообщила, что ежедневное потребление 30 граммов темного шоколада может улучшить состояние мозга и сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам эксперта, темный шоколад богат антиоксидантами, такими как полифенолы, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, включая те, что выстилают сердце и сосуды.

Червони также отметила, что исследования показали антистрессовые и гипотензивные свойства темного шоколада. При регулярном употреблении он может снижать артериальное давление уже через месяц.

Однако для достижения положительного эффекта важно выбирать качественный шоколад с содержанием какао не менее 70% и минимальным количеством сахара. Диетолог рекомендует ограничиваться 30 граммами в день, так как даже полезные продукты могут стать вредными при избыточном потреблении.

Тем, кто находит вкус темного шоколада слишком горьким, Червони советует добавлять его к фруктам, мюсли или выпечке. Какао-бобы и шоколадную крошку также можно использовать в кулинарии, например, добавляя их в кексы, хлеб или кашу, чтобы постепенно привыкнуть к новому вкусу.