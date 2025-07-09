17-летний подросток пострадал в ДТП под Рязанью

Авария случилась вечером 8 июля в селе Кораблино. 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находилась 35 летняя женщина. Подросток пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь.

17-летний подросток пострадал в ДТП под Рязанью. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на пресс-службу ГАИ Рязанского района.

Авария случилась вечером 8 июля в селе Кораблино. 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находилась 35 летняя женщина.

Подросток пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь.