17-летний подросток пострадал в ДТП под Рязанью
Авария случилась вечером 8 июля в селе Кораблино. 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находилась 35 летняя женщина. Подросток пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь.
17-летний подросток пострадал в ДТП под Рязанью. Об этом сообщает «
Авария случилась вечером 8 июля в селе Кораблино. 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находилась 35 летняя женщина.
Подросток пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь.