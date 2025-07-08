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Жители Рязанского района остались без газа
С 09:00 8 июля до 20:00 13 июля подача газа прекращена по следующим населенным пунктам Рязанского района: деревня Аблово, село Абрютино, деревня Абрютинские Выселки, деревня Высоковские Дворики, село Высокое, деревня Даниловка, деревня Дедюхино, деревня Дубняки, село Екимовка, деревня Киселево, деревня Мельгуново, село Мушковатово, деревня Насурово, село Никольское, деревня Оленинское, село Подвязье, поселок Прудный, деревня Рожок, деревня Секиотово, деревня Семено-Никольское, деревня Семено-Оленинское, деревня Сергеевка, деревня Серовское, деревня Ульяновка, поселок учхоза «Стенькино».Отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Жители Рязанского района остались без газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».

С 09:00 8 июля до 20:00 13 июля подача газа прекращена по следующим населенным пунктам Рязанского района:

  • деревня Аблово,
  • село Абрютино,
  • деревня Абрютинские Выселки,
  • деревня Высоковские Дворики,
  • село Высокое,
  • деревня Даниловка,
  • деревня Дедюхино,
  • деревня Дубняки,
  • село Екимовка,
  • деревня Киселево,
  • деревня Мельгуново,
  • село Мушковатово,
  • деревня Насурово,
  • село Никольское,
  • деревня Оленинское,
  • село Подвязье,
  • поселок Прудный,
  • деревня Рожок,
  • деревня Секиотово,
  • деревня Семено-Никольское,
  • деревня Семено-Оленинское,
  • деревня Сергеевка,
  • деревня Серовское,
  • деревня Ульяновка,
  • поселок учхоза «Стенькино».

Отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.