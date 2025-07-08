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За сутки трех рязанок мошенники обманули на 2,3 миллиона рублей
Злоумышленники представлялись потерпевшим: оператором сотовой связи, который предлагал продлить договор на использование сим-карты; специалистом портала Госуслуг, который сообщали о взломе личного кабинета; специалистом Центробанка, который сообщали, что неизвестные по поддельной доверенности от имени гражданина пытаются оформить кредит. Аферисты просили рязанок назвать код из смс, говорили, что деньги находятся под угрозой, и убеждали перевести средства на «безопасные» или «специальные» счета.

За прошедшие сутки трех рязанок мошенники обманули на 2 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Злоумышленники представлялись потерпевшим:

  • оператором сотовой связи, который предлагал продлить договор на использование сим-карты;
  • специалистом портала Госуслуг, который сообщали о взломе личного кабинета;
  • специалистом Центробанка, который сообщали, что неизвестные по поддельной доверенности от имени гражданина пытаются оформить кредит.

Аферисты просили рязанок назвать код из смс, говорили, что деньги находятся под угрозой, и убеждали перевести средства на «безопасные» или «специальные» счета.

В результате 37-летняя женщина перевела мошенникам 408 тысяч рублей, 24-летняя девушка — 833 тысячи рублей, 23-летняя рязанка — 1 миллион 108 тысяч рублей. Денежные средства являлись как личными накоплениями, так и взятыми в кредит.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».