Wildberries запустит экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов

Отмечается, что маркетплейс выложит на своей витрине ассортимент партнеров, а те будут готовить и доставлять. Компания сейчас обсуждает сотрудничество с представителями ресторанной индустрии.