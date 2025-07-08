Wildberries запустит экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов
Отмечается, что маркетплейс выложит на своей витрине ассортимент партнеров, а те будут готовить и доставлять. Компания сейчас обсуждает сотрудничество с представителями ресторанной индустрии.
Wildberries запустит экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что маркетплейс выложит на своей витрине ассортимент партнеров, а те будут готовить и доставлять.
Компания сейчас обсуждает сотрудничество с представителями ресторанной индустрии.